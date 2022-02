Benoît Moreau Trio Marseille 10e Arrondissement Marseille 10e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 10e Arrondissement

Benoît Moreau Trio Marseille 10e Arrondissement, 10 juin 2022, Marseille 10e Arrondissement. Benoît Moreau Trio La Caverne Jazz 20 bd Fifi Turin Marseille 10e Arrondissement

2022-06-10 20:45:00 20:45:00 – 2022-06-10 La Caverne Jazz 20 bd Fifi Turin

Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 10e Arrondissement C’est le trio du très talentueux guitariste Benoît Moreau ​qui nous fera l’honneur de venir jouer les morceaux de son tout dernier album lors de cette soirée accompagné des excellents Olivier Pinto (contrebasse) et Raphaël Sonntag (batterie) déjà bien connus des Caverneux. C’est le trio du très talentueux guitariste Benoît Moreau ​qui nous fera l’honneur de venir jouer les morceaux de son tout dernier album. https://www.facebook.com/lacavernejazz C’est le trio du très talentueux guitariste Benoît Moreau ​qui nous fera l’honneur de venir jouer les morceaux de son tout dernier album lors de cette soirée accompagné des excellents Olivier Pinto (contrebasse) et Raphaël Sonntag (batterie) déjà bien connus des Caverneux. La Caverne Jazz 20 bd Fifi Turin Marseille 10e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-01-19 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 10e Arrondissement Autres Lieu Marseille 10e Arrondissement Adresse La Caverne Jazz 20 bd Fifi Turin Ville Marseille 10e Arrondissement lieuville La Caverne Jazz 20 bd Fifi Turin Marseille 10e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 10e Arrondissement Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-10e-arrondissement/

Benoît Moreau Trio Marseille 10e Arrondissement 2022-06-10 was last modified: by Benoît Moreau Trio Marseille 10e Arrondissement Marseille 10e Arrondissement 10 juin 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 10e Arrondissement

Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône