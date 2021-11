Marseille Blum Bouches-du-Rhône, Marseille Benoît Moreau Trio Blum Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Benoît Moreau Trio Blum, 25 novembre 2021, Marseille. Benoît Moreau Trio

Blum, le jeudi 25 novembre à 21:00

CHANGEMENT DE PROGRAMME ! Suite à un imprévu, Oni Giri ne pourra pas être là ce soir… MAIS la soirée jazz est maintenue avec Benoît Moreau Trio ! BMT c’est du jazz aux influences rock et folk, une musique « fluide, aérienne et harmonieuse » [https://www.facebook.com/BenoitMoreauTrio/](https://www.facebook.com/BenoitMoreauTrio/)

Entrée libre

♫JAZZ♫ Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T21:00:00 2021-11-25T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Blum Adresse 125 La Canebière, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Blum Marseille