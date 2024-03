Benoit Hau : Le Grand Mystère, un conte du Roi sans Enseigne BANC SONORE Rabastens, samedi 23 mars 2024.

Benoit Hau : Le Grand Mystère, un conte du Roi sans Enseigne Conte Magique Samedi 23 mars, 18h00 BANC SONORE prix libre

Y a encore pas si longtemps, quatre frères vivaient tranquillement dans leur petites maisons au bord de la nationale et passaient leur soirée à écouter le chant des grenouilles. C’est pas plus con qu’autre choses au fond, y en a qui construisent des châteaux en Espagne, d’autres qui veulent réformer les retraites, mais eux ce qu’ils aimaient, c’est écouter le chant des grenouilles sans emmerder personne. Mais un jour, sur la route qui mène à l’étang, on a vu apparaitre un grand mystère. Ce que c’était que ce grand mystère, on ne le savait pas, sinon, ça n’aurait pas été un mystère.

Fable légère et drôlatique sur l’illusion du pouvoir et du contrôle, le Grand Mystère est un spectacle de magie prenant sa source au sein même de l’histoire qui se déroule sous les yeux du spectateur.

BANC SONORE 22 Prom. des Lices, 81800 Rabastens Rabastens 81800 Tarn Occitanie