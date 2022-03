Benoît Dorémus Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Comme pour son disque précédent, “En Tachycardie” en 2016, c’est directement son public, via un financement participatif, qui lui a permis d’enregistrer en toute indépendance. Il s’agit maintenant de présenter ces nouvelles chansons sur scène !



Benoît Dorémus est un ami du Petit Duc, qui l'a reçu à plusieurs reprises ces dernières années. Cette fois-ci, il y pose ses bagages pour un temps de résidence et finaliser la création de son concert qu'il donnera donc pour la première fois pour vous. Benoît Dorémus revient avec un nouvel album (Sortie février 2022) au Petit Duc, dans le cadre de 5éme Saison – Biennale d'art et de culture



