Benoît Delbecq suivi de Ambrose Akinmusire Théâtre de la Cité internationale Paris, 7 février 2024, Paris.

Le mercredi 07 février 2024

de 20h00 à 22h30

.Tout public. payant

Akinmusire a régulièrement composé pour des quatuors à cordes, on le retrouve aussi sur l’album To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar, un classique du hip-hop. Delbecq fut dès l’adolescence un protégé de Mal Waldron et de Steve Lacy, il a construit un parcours original qui l’a conduit à explorer des vibrations musicales !

Trompettiste américain le plus doué de sa génération, Ambrose Akinmusire conjugue mélodies captivantes et beats puissants. Il déploie une musique organique, qui peut aussi bien s’inspirer du jazz pur et dur, de l’avant-garde, de la musique de chambre ou du hip-hop. Pour son nouveau trio, il invite l’américain Billy Hart, qui fut batteur de Miles Davis, et le guitariste impressionniste Jakob Bro.

Ce set immanquable est précédé par celui de Benoît Delbecq, grand explorateur du son et inventeur d’un doux jazz futuriste. Depuis son piano, il actionne des pédales qui réinjectent en temps réel des miniatures musicales qui viennent de naître sous les doigts de ses comparses américains, afin que Mark Turner, John Hébert et Gerald Cleaver, trois sommités du jazz contemporain international, revisitent en finesse leurs propres esquisses et réalimentent la rêverie.

Théâtre de la Cité internationale 21 A Bd Jourdan 75014 Paris

Contact : https://www.theatredelacite.com/programme/saison-2023-2024/benoit-delbecq-suivi-de-ambrose-akinmusire +33185535385 https://www.facebook.com/theatredelacite.internationale https://www.facebook.com/theatredelacite.internationale https://theatredelacite.notre-billetterie.com/billets?kld=2324&spec=1300

© Lukasz-Rajchert_©_dr