BENOIT BLUE BOY & LES TORTILLEURS

La Boîte à Musiques, le dimanche 6 mars à 17:00

Harmoniciste, auteur compositeur, il a su se frayer un chemin parmi les plus grands bluesmen français grâce à son interprétation unique de l’harmonica. On ne présente plus Benoît Blue Boy cette authentique légende vivante du french blues, ce précurseur des musiques afro-américaines et gorgées de feeling au pays des cuisses de grenouilles et du pinard. Un taulier qui force le respect quant à sa culture musicale débordante et sa carrière d’une sincérité exemplaire. Avec son air de ne pas y toucher et son habituelle bonhomie, on a l’impression qu’il a toujours existé, qu’il fait partie de notre famille et du patrimoine musical français. On peut parfois être tenté de lorgner vers l’infidélité, d’aller voir ailleurs, mais on revient toujours à Benoît Blue Boy car c’est lorsqu’on entend plus ses harmonicas raisonner et son swamp-blues lancinant que son absence nous fait cruellement défaut. Il est l’anti-Colonel Parker qui transforma Elvis en héros grec et au sein des Rolling Stones, il serait plutôt Keith Richards que Mick Jagger. Avec lui, point de lifting et d’anoblissement, rien à foutre des titres et des stigmates d’une vie entière vouée au blues et au rock and roll. Il a la même conception de la musique dénuée d’édulcoration superflue, des accords simples mais pas simplistes qui atteignent toujours leurs cibles tels des missiles Exo 7. Toujours accompagné par ses fidèles et redoutables Tortilleurs, d’authentiques desperados du blues… (Stan Noubar Pacha, Nico Duportal, Alexis Bertein, Pascal Mucci )

Tarif plein : 9€ / Tarif réduit : 6€ (étudiants, lycéens, demandeurs d’emploi), pass vaccinal obligatoire / – de 12 ans : 3€

Concert à la boîte à Musiques

La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos Crétinier Nord



