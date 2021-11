Paris Paris-Prague Jazz Club au Centre Tchèque Paris Benny Omerzell & Martin Eberle Paris-Prague Jazz Club au Centre Tchèque Paris Catégorie d’évènement: Paris

Benny Omerzell & Martin Eberle Paris-Prague Jazz Club au Centre Tchèque, 26 novembre 2021, Paris. Benny Omerzell & Martin Eberle

Paris-Prague Jazz Club au Centre Tchèque, le vendredi 26 novembre à 20:00

Depuis presque 15 ans, les musiciens **Benny Omerzell et Martin Eberle** font de la musique ensemble – que ce soit avec les ensembles ‘Kompost3’, ‘5KHD’ ou bien le ‘Jazzorchester Vorarlberg’. Les deux autrichiens sont intrinsèquement liés l’un à l’autre, aussi bien de façon amicale que musicale. Dans leur formation de duo, ils reprennent les morceaux de leur histoire musicale. Au cours du temps une totale confiance s’est établie entre ces deux musiciens , ce qui les mènera sans doute à de nombreuses escapades palpitantes d’improvisations. **Organisateurs:** Forum Culturel Autrichien en partenariat avec le Centre Tchèque de Paris (Paris-Prague Jazz Club) dans le cadre de JAZZYCOLORS 2021

4 euros étudiants et retraités, 6 euros les adultes Billets à acheter sur place le jour du concert

Concert dans le cadre de la 19ème édition de Jazzycolors 2021 Paris-Prague Jazz Club au Centre Tchèque 18 Rue Bonaparte, 75006 Paris Paris Quartier de l’Odéon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T20:00:00 2021-11-26T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris-Prague Jazz Club au Centre Tchèque Adresse 18 Rue Bonaparte, 75006 Paris Ville Paris lieuville Paris-Prague Jazz Club au Centre Tchèque Paris