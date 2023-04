Fête de la musique place de la mairie, 23 juin 2023, Bennwihr.

Fêter la musique en profitant d’un moment sur la place du village, une part de tarte flambée à la main : c’est ce que vous propose la mairie de Bennwihr..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 23:00:00. 0 EUR.

place de la mairie

Bennwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est



Celebrate music by enjoying a moment on the village square, a slice of tarte flambée in your hand: this is what the Bennwihr town hall proposes.

Celebre la música disfrutando de un momento en la plaza del pueblo, con un trozo de tarta flambeada en la mano: esto es lo que le ofrece el ayuntamiento de Bennwihr.

Die Musik feiern und dabei einen Moment auf dem Dorfplatz mit einem Stück Flammkuchen in der Hand genießen: Das bietet Ihnen die Gemeindeverwaltung von Bennwihr.

Mise à jour le 2023-03-29 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr