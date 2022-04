Benjy Dotti :The Comic Late Show Aubagne, 26 mai 2022, Aubagne.

Benjy Dotti :The Comic Late Show Espace des Libertés Avenue Antide Boyer Aubagne

2022-05-26 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-26 22:30:00 22:30:00 Espace des Libertés Avenue Antide Boyer

Aubagne Bouches-du-Rhône

20 20 Performance live, grands moments de Music-Hall, détournements vidéo au programme de cet artiste et tout ceci “En toute simplicité et avec quelques accessoires”



Parrainé par Jean-Marie Bigard dont il assure les 1ères parties, sur des textes de Pascal Argence (Anne Roumanoff, Raphael Mezhari…), Benjy Dotti que vous avez entendu sur Rire et Chanson, vu de nombreuses fois à la TV (TPMP, Le Grand Journal, Les Grands Du Rire, Les Années Bonheurs, C Cauet …), et sur le web avec ses parodies vues plus de 7 000 000 de fois dont le tube « ma chloroquine » présente son nouveau spectacle à L’Alhambra .

Textes : Benjy Dotti, Jérôme Leleu, Pascal Argence

Un late show à l’américaine, mais sans les américains…Et sans le budget !

Benjy Dotti caricature à la manière d’un late show à l’américaine, l’actu, les Peoples, les politiques…

Avec en première partie le Fada Comedy Club !

Performance live, grands moments de Music-Hall, détournements vidéo au programme de cet artiste et tout ceci “En toute simplicité et avec quelques accessoires”



Parrainé par Jean-Marie Bigard dont il assure les 1ères parties, sur des textes de Pascal Argence (Anne Roumanoff, Raphael Mezhari…), Benjy Dotti que vous avez entendu sur Rire et Chanson, vu de nombreuses fois à la TV (TPMP, Le Grand Journal, Les Grands Du Rire, Les Années Bonheurs, C Cauet …), et sur le web avec ses parodies vues plus de 7 000 000 de fois dont le tube « ma chloroquine » présente son nouveau spectacle à L’Alhambra .

Textes : Benjy Dotti, Jérôme Leleu, Pascal Argence

Espace des Libertés Avenue Antide Boyer Aubagne

dernière mise à jour : 2022-04-26 par