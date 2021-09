Paris Église Saint-Louis en l'île île de France, Paris Benjamin Viaud Église Saint-Louis en l’île Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 2 octobre 2021

de 20h à 23h

gratuit

Paris-Rio-Buenos Aires – Musique Benjamin Viaud est ingénieur, organiste et compositeur. Le compositeur argentin Astor Piazzolla aurait eu cent ans cette année. Pour lui rendre hommage, cette Nuit Blanche propose un voyage musical de Paris à Buenos Aires en passant par le Rio de Janeiro d’Hector Villa-Lobos. Sur le Grand-Orgue de Saint-Louis-en-l’île, entre influences classiques et populaires, mélange de rythmes et de mélodies, ce portrait s’attache à montrer la face intime et méconnue du bandonéoniste qui a révolutionné le genre du tango et entretenu des liens étroits avec Paris. Nuit Blanche -> Nuit Blanche Église Saint-Louis en l’île 19 bis Rue Saint-Louis en l’Île Paris 75004

2021-10-02T20:00:00+02:00_2021-10-02T23:00:00+02:00

Benjamin Viaud

