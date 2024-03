BENJAMIN TRANIÉ THEATRE SEBASTOPOL Lille, samedi 22 mars 2025.

Après le succès de son premier spectacle Le Dernier Relais et l’échec de son album de heavy-slam À Fleur de Moi , Benjamin Tranié revient sur scène pour vous présenter un nouveau spectacle en création (avec zéro chanson).Benjamin Tranie a fait partie de la troupe de La Grosse Émission sur la chaîne Comédie Plus entre 2015 et 2016. En décembre 2016, il co-présente le gala Humour vers le Futur avec Artus dans le cadre du Festival du Montreux Comedy. Puis, on le retrouve pendant plus de deux ans en tant que chroniqueur sur Radio Nova dans l’émission Les 30 Glorieuses avec plusieurs personnages qui deviennent rapidement cultes : le Beauf, Tranié Raconte ou encore Claude Bourbier. On le retrouve à cette même période et pendant 2 ans, sur scène dans la comédie Ben Hur. En mars 2018, Benjamin Tranié apparaît sur France 4 dans un rôle récurrent pour la série Like Moi !. Depuis Octobre 2018, il joue son seul en scène Le dernier relais. Il est en 2020 à l’affiche du film En passant pécho (Netflix), en 2021 dans OSS 117 et en 2023 dans la série Aspergirl.

Tarif : 27.00 – 37.00 euros.

Début : 2025-03-22 à 20:00

THEATRE SEBASTOPOL PLACE SEBASTOPOL 59000 Lille 59