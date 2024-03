BENJAMIN TRANIE LES ARCS Queven, vendredi 4 avril 2025.

« Philippe Retcon et Tiffany Ledut ont l’honneur et la joie de vous convier à leur mariage. Rendez-vous à la mairie à 15h, suivi d’un vin d’honneur et d’un dîner au domaine du Château de Vieux-Sac. Les téléphones, les chiens et vos enfants pénibles ne sont pas admis à la cérémonie.Au prix du mariage, merci d’être généreux dans l’urne. »

Tarif : 37.00 – 37.00 euros.

Début : 2025-04-04 à 20:30

Réservez votre billet ici

LES ARCS 9 RUE DE LA GARE 56530 Queven 56