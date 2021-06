Thiers Thiers Puy-de-Dôme, Thiers Benjamin Tranié « Le dernier relais » Thiers Thiers Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Thiers

Benjamin Tranié « Le dernier relais » Thiers, 12 novembre 2021-12 novembre 2021, Thiers. Benjamin Tranié « Le dernier relais » 2021-11-12 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-12 22:00:00 22:00:00 Salle Espace Place Saint-Éxupéry

Thiers Puy-de-Dôme Thiers EUR Venez vivre les 24h de ce restaurant autoroutier pas comme les autres. +33 4 73 80 88 80 http://www.ville-thiers.fr/ Venez vivre les 24h de ce restaurant autoroutier pas comme les autres. dernière mise à jour : 2021-06-17 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Thiers Autres Lieu Thiers Adresse Salle Espace Place Saint-Éxupéry Ville Thiers lieuville 45.85691#3.54429