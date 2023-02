Benjamin Tranié – Le Dernier Relais THEATRE SEBASTOPOL, 11 février 2023, LILLE.

Benjamin Tranié – Le Dernier Relais THEATRE SEBASTOPOL. Un spectacle à la date du 2023-02-11 au 2023-02-11 20:00. Tarif : 35.0 à 35.0 euros.

Venez vivre les 24h de ce restaurant autoroutier pas comme les autres.Après plus de 30 ans de bon et loyaux service, le patron d’un vieux restaurant, défraîchi et au bord d’une autoroute, accepte de revendre son rade au géant du fast food Burger King.Après toutes ces années, ce chèque d’un million d’euros vient effacer des années d’histoires, de clients mémorables et surtout très chiants. Dans ce spectacle vivez les dernières 24h de ce restaurant d’autoroute avec les clients qui vont avec…Âge minimum : 16 ansÉcrit par : Benjamin Tranié et Zaïd Sahebdin Benjamin Tranié EUR35.0 35.0 euros

THEATRE SEBASTOPOL LILLE Place Sebastopol 59000

