Benjamin Swaim Mairie du 3e, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 23h

gratuit

Rencontres inattendues – Exposition du Fonds d’Art contemporain – Paris Collections, visibles en avant première pour Nuit Blanche. Du 2 octobre au 15 décembre 2021, les œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris collections se dévoilent sous forme de parcours thématiques dans des lieux du quotidien. Benjamin Swaim

Le Parc Montsouris (3) – Peinture Accompagnant ses enfants au parc Montsouris, Benjamin Swain les croque dans différentes postures de leur quotidien. Une forme d’ambiguïté en ressort, entre tendresse de la représentation de ces scènes familiales, et étrangeté, toujours vaguement menaçante, du paysage dramatisé par le traitement des ombres et des couleurs et l’épure de la figuration. Nuit Blanche -> Nuit Blanche Mairie du 3e 2 Rue Eugène Spuller Paris 75003

