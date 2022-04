Benjamin Sanz Directions au Sunside Sunset Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sunset Sunside, le mercredi 4 mai à 21:30

Le batteur Benjamin Sanz a sorti son deuxième album l’année dernière en tant que leader sur le jeune label MiRR, entouré de ses acolytes, musiciens émérites de la nouvelle scène du jazz en France. Avec un parcours musical caractérisé par l’éclectisme, Benjamin a souhaité à travers ce deuxième opus revenir à l’essence de son instrument pour rendre hommage à la musique noire américaine et au jazz. Line up : Benjamin Sanz : batterie, composition Luca Fattorini : contrebasse Rob Clearfield : piano Hermon Mehari : trompette Ricardo Izquierdo : saxophone

Le batteur et compositeur Benjamin Sanz sera sur scène avec son quintet “Directions” pour vous présenter son deuxième album “The Escape” Sunset Sunside 60, RUE DES LOMBARDS Paris Quartier Les Halles Paris

2022-05-04T21:30:00 2022-05-04T23:00:00

