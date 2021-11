Fontenay-sous-Bois Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Benjamin Sanz « Black Seeds » Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne

Benjamin Sanz « Black Seeds » Le Comptoir, 14 janvier 2022, Fontenay-sous-Bois. Benjamin Sanz « Black Seeds »

Le Comptoir, le vendredi 14 janvier 2022 à 20:45

En résidence au Comptoir, Benjamin Sanz présente une nouvelle création qui révèle un parcours marqué par les musiques noires. Le répertoire, composé par le batteur, est directement inspiré de la tradition noire américaine, des rythmes d’Afrique de l’Ouest et de la dimension exploratoire de la musique contemporaine. Servi par un quintet de musiciens reconnus internationalement, il fera l’objet de son troisième album en tant que leader. Black Seeds invite la musique vers toujours plus d’espace, d’expression et de liberté, et veut permettre aux « graines noires » de grandir et de libérer leurs couleurs… Avec : Benjamin SANZ (batterie, composition) Luca FATTORINI (contrebasse) Rob CLEARFIELD (piano) Hermon MEHARI (trompette) Ricardo IZIQUIERDO (saxophone) Une production du Collectif MiRR/Musiques au Comptoir avec le soutien de la Drac Île-de-France, du Département du Val de Marne, Paris Jazz Festival [https://youtu.be/DomXbxi0ojE](https://youtu.be/DomXbxi0ojE)

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

Résidence / Création Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-14T20:45:00 2022-01-14T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Autres Lieu Le Comptoir Adresse Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Ville Fontenay-sous-Bois lieuville Le Comptoir Fontenay-sous-Bois