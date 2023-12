Benjamin Sanz – BLACK SEEDS Le Baiser Salé Paris, 2 février 2024, Paris.

Le vendredi 02 février 2024

de 19h30 à 21h30

de 21h30 à 23h30

.Tout public. payant Tarif web : 25 EUR

Tarif sur place : 28 EUR

« Benjamin Sanz fait partie de ces musiciens qui bousculent la scène jazz française » Rolling Stone

Rob Clearfield piano, Hermon Mehari trompette, Ricardo Izquierdo sax tenor, Luca Fattorini cbasse, Benjamin Sanz batterie/compos

Batteur, compositeur, producteur au sein du Collectif MiRR, Benjamin Sanz a joué avec des musiciens tels David Murray, Oliver Lake, Hervé Samb ou Archie Shepp. « Black Seeds », son troisième répertoire en 5tet, est joué en exclusivité pour nos oreilles avant d’être enregistré en studio. Avec une équipe de musiciens émérites et internationaux (Etats-Unis, Cuba, Italie), qui a déjà enregistré un précédent album accueilli par la critique, The Escape (2021/label MiRR). Benjamin Sanz nous livre ici une introspection marquée par l’influence de maîtres des musiques noires d’Afrique et des États Unis.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

