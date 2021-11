Paris Librairie Delamain île de France, Paris Benjamin Randow en signature chez Delamain ! Librairie Delamain Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Benjamin Randow en signature chez Delamain ! Librairie Delamain, 16 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 16 novembre 2021

de 19h à 21h

gratuit

À l’occasion de la parution du livre “Carrousel-des-Anges” aux éditions Cohen & Cohen, Benjamin Randow viendrra dédicacer son premier roman à la librairie Delamain. Au programme : échanges et signature ! Entrée libre Premier roman de Benjamin Randow, Carrousel-des-Anges est également le premier opus d’une trilogie « Cycle de la Vie réelle ». Car il s’agit bien de suivre plusieurs personnages s’entrecroisant durant trois générations. Ce premier volume se déroule pour l’essentiel à Paris. Familier récit d’apprentissage, mémoires éclatées, histoires de transmission… Beaucoup d’entre nous retrouverons des morceaux de vie qui nous sont propres. DÉCOUVRIR LE LIVRE ICI Animations -> Lecture / Rencontre Librairie Delamain 155 Rue Saint-Honoré Paris 75001

1, 7 : Palais Royal – Musée du Louvre (104m) 7, 14 : Pyramides (371m)

Contact : Librairie Delamain 01 42 61 48 78 b.madrid@ledivan.com https://www.librairie-delamain.com https://www.facebook.com/librairiedelamain/ Animations -> Lecture / Rencontre Bibliothèques

Date complète :

2021-11-16T19:00:00+01:00_2021-11-16T21:00:00+01:00

