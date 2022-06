Benjamin (pop folk), 23 juillet 2022, .

Benjamin (pop folk)



2022-07-23 19:00:00 – 2022-07-23 22:00:00

Venez participer au concert pop folk de Benjamin. Benjamin est un groupe de guitariste et pianiste interprétant un répertoire de reprises tel que Neil Young à Charlie Winston en passant par David Bowie, Britney Spears, Sting, Alain Bashung… Tantôt romantique, tantôt rythmé et festif, vous ne resterez pas insensibles à ses interprétations et fera de votre événement une réussite.

