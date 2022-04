BENJAMIN MOUSSAY QUARTET LE TRITON Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

Seine-Saint-Denis

BENJAMIN MOUSSAY QUARTET LE TRITON, 20 mai 2022, Les Lilas. BENJAMIN MOUSSAY QUARTET

LE TRITON, le vendredi 20 mai à 20:30

« Ce soir, j’ai l’immense plaisir d’inviter François Jeanneau, Daniel Humair et Bruno Chevillon, ces héros de ma jeunesse, pour un concert exceptionnel au Triton, fidèle compagnon de mes si nombreuses aventures. Entre retrouvailles et découvertes, compositions et improvisations, le voyage promet d’être exaltant, tellurique et profond, avec la longueur en bouche d’un grand cru ayant atteint sa pleine maturation. » Benjamin Moussay **Benjamin Moussay** piano **Daniel Humair** batterie **François Jeanneau** saxophone **Bruno Chevillon** contrebasse

Tarif E : Normal 20 € – Réduit 15 € – Adhérent du Triton 12 € – Jeune 8 € ; Billetterie : par CB au 01 49 72 83 13, sur place de 10h30 à 18h00 et les soirs de concert, par internet sur http://www.letriton.com/

MHJC LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T20:30:00 2022-05-20T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Les Lilas, Seine-Saint-Denis Autres Lieu LE TRITON Adresse 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Ville Les Lilas lieuville LE TRITON Les Lilas Departement Seine-Saint-Denis

LE TRITON Les Lilas Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-lilas/

BENJAMIN MOUSSAY QUARTET LE TRITON 2022-05-20 was last modified: by BENJAMIN MOUSSAY QUARTET LE TRITON LE TRITON 20 mai 2022 LE TRITON Les Lilas Les Lilas

Les Lilas Seine-Saint-Denis