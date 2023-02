BENJAMIN MOUSSAY & JOZEF DUMOULIN PIANOS CROISES LE TRITON, 10 février 2023, LES LILAS.

« Il y a des musiciens que j'écoute et admire et dont je comprends, dans une certaine mesure, le langage. Et il y en a d'autres qui exercent sur moi une fascination toute particulière, qui me touchent, m'éblouissent, mais dont je ne saisis pas le fonctionnement intrinsèque. Jozef fait partie de ceux-là. Il possède une souplesse, une inventivité et un lyrisme totalement singuliers. J'ai eu le plaisir de croiser mes sons électroniques avec les siens aux côtés de Michaël Alizon, mais ici c'est dans l'intimité du duo de pianos que je me réjouis de le retrouver pour un voyage qui sera sans aucun doute stellaire, organique et poétique. » Benjamin Moussay « Depuis mon arrivée en France il y a 17 ans, j'ai eu le grand plaisir d'entendre Benjamin dans de multiples situations musicales. J'ai toujours été marqué par la vitalité, l'intelligence et l'ouverture d'esprit de ses propos sonores. Et puis il y a quelques années, on s'est retrouvé côte à côte au sein du quintet « Expanding Universe » de Michael Alizon. On s'est alors rendu compte qu'on faisait beaucoup de choses similaires d'une façon légèrement différente, ce qui a rendu notre collaboration à la fois simple et riche. Je me réjouis d'approfondir cette complicité lors de ce concert à deux pianos. » Jozef Dumoulin Benjamin Moussay et Jozef Dumoulin piano

LE TRITON LES LILAS 11 bis, rue du Coq Français 93260

Benjamin Moussay et Jozef Dumoulin piano

