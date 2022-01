Benjamin Monti : « COURAGE-ORGANISATION S A » exposition à L’isolée. L’isolée Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

[http://www.galerie-labelleepoque.fr](http://www.galerie-labelleepoque.fr)erie Nadja Vilenne pour vous présenter l’exposition : « COURAGE-ORGANISATION S A » de Benjamin Monti. A L’isolée, 17 chemin des Vieux Arbres 59650 Villeneuve d’Ascq VERNISSAGE LE SAMEDI 12 FEVRIER 2022 de 17h à 21h. (Concomitant avec le vernissage de Martes Bathori par la Crash Gallery) L’exposition est visible du samedi 12 février 17h au samedi 2 avril le mercredi, vendredi et samedi de 15h à 18h30 ainsi que sur rendez-vous en nous contactant au 06.96.96.71.47 ou via [labelle.epoque@free.fr](mailto:labelle.epoque@free.fr) Vous y découvrirez des dessins originaux, des collages et des estampes originales de l’artiste. L’isolée 17 chemin des Vieux Arbres 59650 Villeneuve d’Ascq. Métro Hôtel de Ville Parking : V2 – Ecole d’Archi – Hôtel de Ville La galerie se situe dans une rue piétonne. pour plus d’info : www.galerie-labelleepoque.fr

Exposition exceptionnelle de dessins, collages et estampes de l’artiste Belge Benjamin Monti L’isolée 17, chemin des Vieux Arbres 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Hôtel-de-Ville Nord

