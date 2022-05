Benjamin Millepied – Roméo & Juliette Suite

Benjamin Millepied – Roméo & Juliette Suite, 28 juillet 2022, . Benjamin Millepied – Roméo & Juliette Suite

2022-07-28 22:00:00 22:00:00 – 2022-07-29 EUR Benjamin Millepied revient en France avec une nouvelle création. Accompagné de ses danseurs du L.A. Dance Project, le chorégraphe revisite le ballet mythique de Roméo & Juliette, offrant une vision contemporaine du chef-d’œuvre de Sergueï Prokofiev. dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville