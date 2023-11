Benjamin Lacombe et Sébastien Perez au Divan Librairie Le Divan Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Le samedi 25 novembre 2023

de 17h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie Benjamin Lacombe et Sébastien Perez à l’occasion de la parution de leur nouveau livre « Histoire de femmes samouraïs » aux Éditions Oxymore

Au programme : débat, signature et verre amical !

Venez découvrir Histoire de femmes samouraïs publié aux Éditions Oxymore.

Après Histoires de fantômes du Japon et Esprits & Créatures du Japon, Benjamin Lacombe s’associe de nouveau à Sébastien Perez et mêle destins héroïques de femmes samurai et créatures fantastiques. Fascinantes et émouvantes, les voix de ces femmes héroïques sont mises en lumière par le biais de sublimes illustrations et peintures réalisées à la gouache et à l’huile.

Auteur et illustrateur français, Benjamin Lacombe est l’un des représentants phares de la nouvelle illustration française. De ses collaborations avec Sébastien Perez, écrivain pour la jeunesse, naissent des contes qui mêlent le fantastique et l’humour.

Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris

Contact : +33153689068

