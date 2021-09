Lille Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, Nord “Benjamin Fondane – Lévy Bruhl ou le métaphysicien malgré lui” (L’Éclat) par Bruno Karsenti, Dominique Guedj, Serge Nicolas Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Palais des Beaux-Arts de Lille, le mercredi 24 novembre à 14:30

Dans cet inédit, dont le texte est établi par Dominique Guedj et Serge Nicolas, Benjamin Fondane révèle les implications philosophiques révolutionnaires qui découlent des travaux de Lévy-Bruhl (1857-1939) sur la mentalité primitive. En mettant à jour les mécanismes d’une logique différente, Lévy-Bruhl fait voler en éclat l’universalité de la logique d’Aristote sur laquelle repose notre pensée occidentale. Dès lors cette logique n’est rien d’autre qu’une arme politique qui fonde l’hégémonie de la rationalité. Poète, philosophe, dramaturge et cinéaste, Fondane est né en Roumanie en 1898. En 1923, il s’installe à Paris. Son œuvre étonne par sa richesse et surtout par la perfection à laquelle elle parvient dans chacun des domaines qu’il aborde : poésie, théâtre ou philosophie. Engagé dans l’armée française en 1940, il est arrêté, incarcéré à Drancy puis déporté à Auschwitz, où il est assassiné en octobre 1944.

Dans cet inédit, Benjamin Fondane révèle les implications philosophiques révolutionnaires qui découlent des travaux de Lévy-Bruhl (1857-1939) sur la mentalité primitive.

2021-11-24T14:30:00 2021-11-24T16:30:00

