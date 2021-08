Benjamin Faugloire Project Parc de Maison Blanche, 5 août 2021, Marseille.

Benjamin Faugloire Project

Parc de Maison Blanche, le jeudi 5 août à 20:15

Pour celles et ceux qui avaient peut-être manqué l’information, Benjamin Faugloire Project est un trio de Jazz de Marseille, créé en 2005 autour d’une amitié et d’un vraie complicité artistique. Plus de dix ans après la création, trois albums enregistrés et de nombreuses tournées à travers le monde, le trio avec Benjamin Faugloire, le pianiste et compositeur, Denis Frangulian le contrebassiste et Jérôme Mouriez le batteur, revient pour présenter le 4ème album : un album réussi, réussi et phare. « L » marque une franche évolution dans le style de Benjamin Faugloire : s’il confirme sa personnalité et son émotivité, il s’affine néanmoins ici encore plus et se concentre sur l’essentiel. En effet, il évite les conventions et se moque de la forme ou du style: seule la narration compte. Le trio vient d’atteindre un niveau de cohésion et de musicalité inégalé jusqu’à présent. Spontanéité de jeu et d’improvisation, moments forts, silences imprévus, autant de risques qu’un trio uni comme BFP peut accomplir avec autant de contrôle et de flexibilité. Le tout avec la précision et l’écriture colorée du pianiste. “L” est un de ces albums qui vous donne des frissons, vous fait pleurer et rire, vous ramène à vos souvenirs d’enfance, vos histoires d’amour … C’est aussi l’un de ces albums de jazz où les compétences des musiciens peuvent briller mais toujours pour un discours. Marseille Jazz est heureux de retrouver Benjamin Faugloire Project dans une forme incomparable pour un concert autour de cet album qui fera date. Benjamin Faugloire : Piano | Denis Frangulian : Contrebasse | Jérome Mouriez : Batterie Facebook : [https://www.facebook.com/Benjamin-Faugloire-Project-245504845569952/](https://www.facebook.com/Benjamin-Faugloire-Project-245504845569952/) Instagram : [https://www.instagram.com/benjamin.faugloire.project/?hl=fr](https://www.instagram.com/benjamin.faugloire.project/?hl=fr) YouTube : [https://www.youtube.com/channel/UCP-6xo_2dxldmXoAISr0JLQ](https://www.youtube.com/channel/UCP-6xo_2dxldmXoAISr0JLQ) Site : [https://www.benjaminfaugloireproject.com/](https://www.benjaminfaugloireproject.com/) Une soirée Marseille Jazz des cinq continents en partenariat avec Les Rendez-vous du Lac.

Entrée libre

♫JAZZ♫

Parc de Maison Blanche 150 Boulevard Paul Claudel, 13009 Marseille Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-05T20:15:00 2021-08-05T23:15:00