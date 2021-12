Benjamin Epps Le Metronum, 25 mars 2022, Toulouse.

Bajo el Mar donne rendez-vous au public toulousain le 25 mars 2022 au Metronum, avec le nouveau phénomène du rap français : [Benjamin Epps](https://www.telerama.fr/musique/benjamin-epps-rappeur-au-flow-qui-swingue-et-qui-tape-a-surveiller-7005121.php) ! **Benjamin Epps** —————– _[Rap]_ En revenant aux origines d’un rap puriste qui le classe déjà parmi ces artistes clivants, Benjamin Epps casse le codes du rap « mainstream » et provoque le débat dès ses premières prises de micro. Les plus grands noms du rap français (Oxmo Puccino, Seth Geko, Ol’Kainry, Driver…) ne s’y sont pas trompés et ne tarissent pas d’éloges à son sujet. La presse spécialisée (Booska-P, 90Bpm.Com, RapRnb.com, Le Rap En France…) l’a clairement validé. Ses instrus « hip-hop vintage », sa voix singulière, son flow souple aliés à sa plume aiguisée font naturellement références à des artistes comme Biggie, 2Pac, ou encore Jay-Z. En avril dernier, il sort son second EP « Fantôme avec chauffeur », entièrement composé par le beatmaker Chroniqueur Sale et affole le game par son imaginaire de rap straight outta NYC. Il n’en délaisse pas moins la mouvance rap actuelle puisqu’on le retrouve en featuring avec Vladmimir Cauchemar, Sam’s ou Zesau. Benjamin Epps suscite inévitablement l’intérêt… À découvrir de toute urgence ! — **Billetterie (21€) :** [**[https://bit.ly/3F5cMpu](https://bit.ly/3F5cMpu)**](https://bit.ly/3F5cMpu) Plus d’infos : [[www.bajoelmar.fr](www.bajoelmar.fr)](www.bajoelmar.fr) Bar & offre de restauration sur place Pass sanitaire obligatoire : [[https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

