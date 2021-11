Dijon La Vapeur Côte-d'Or, Dijon Benjamin Epps La Vapeur Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

**Benjamin Epps (GA)** Rappeur originaire de Libreville au Gabon et âgé de seulement 24 ans, **Benjamin Epps** a sorti un premier EP intitulé « Le Futur » en décembre 2020 où il s’exerce sur des instrus tantôt sombres, tantôt jazz lumineuses, mais toujours marquées d’un bon boom bap venu de la côte est américaine. Après nous avoir présenté sa vision du futur sous forme d’EP il y a quelques mois, le jeune rappeur Benjamin Epps s’est associé au Chroniqueur **Sale**, youtubeur/producteur, le temps d’un projet concis et incisif : « Fantôme Avec Chauffeur ». Benjamin Epps aborde une démarche authentique avec ce nouvel EP. Son amour pour le Hip-Hop se retranscrit dans ses références, ses punchlines assassines, ses assonances et allitérations, qui proviennent aussi d’une volonté de monter durablement mais sans concessions sur le trône. Plus d’infos : [https://www.lavapeur.com/programme/benjamin-epps-021221](https://www.lavapeur.com/programme/benjamin-epps-021221)

De 5.50 à 15€

