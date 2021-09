BENJAMIN EPPS + ALLEBOU | RAP / HIP-HOP. Laval, 10 septembre 2021, Laval.

BENJAMIN EPPS + ALLEBOU | RAP / HIP-HOP. 2021-09-10 – 2021-09-10 Le 6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis

Laval Mayenne

Benjamin Epps

Il est l’élu. Le phénomène. The One. Désignez-le comme vous le voulez, dans votre langue préférée. Chaque décennie accouche d’un talent pur et brut : Benjamin Epps porté par ses deux premiers EP est la révélation de l’année. Rappeur originaire de Libreville au Gabon et âgé de seulement 24 ans, Benjamin Epps a sorti un premier EP de qualité intitulé «Le Futur» en décembre 2020 où il s’exerce sur des instrus tantôt sombres, tantôt jazz lumineuses, mais toujours marquées d’un bon boom bap venu de la côte est américaine. Son amour pour le Hip-Hop se retranscrit dans ses références, ses punchlines assassines, ses assonances et allitérations, qui proviennent aussi d’une volonté de monter durablement mais sans concessions sur le trône.

Allebou

Très complet, Allebou est à l’aise sur des styles musicaux très différents, et sait parfaitement allier des couplets techniques et rapides à des refrains plus mélodieux qui restent dans la tête. Il reste cependant attaché à sa ligne directrice: un rap technique et poétique, aux paroles puissantes et sincères. Allebou a sorti son projet “synthèse Additive” le 4 décembre 2020, un mixtape conceptuelle autour des couleurs.

Infos pratiques :

Tout publicTarif(s) : 8 à 15 €

Billetterie : https://www.6par4.com/billetterie/

BENJAMIN EPPS + ALLEBOU | RAP / HIP-HOP.

Benjamin Epps

Il est l’élu. Le phénomène. The One. Désignez-le comme vous le voulez, dans votre langue préférée. Chaque décennie accouche d’un talent pur et brut : Benjamin Epps porté par ses deux premiers EP est la révélation de l’année. Rappeur originaire de Libreville au Gabon et âgé de seulement 24 ans, Benjamin Epps a sorti un premier EP de qualité intitulé «Le Futur» en décembre 2020 où il s’exerce sur des instrus tantôt sombres, tantôt jazz lumineuses, mais toujours marquées d’un bon boom bap venu de la côte est américaine. Son amour pour le Hip-Hop se retranscrit dans ses références, ses punchlines assassines, ses assonances et allitérations, qui proviennent aussi d’une volonté de monter durablement mais sans concessions sur le trône.

Allebou

Très complet, Allebou est à l’aise sur des styles musicaux très différents, et sait parfaitement allier des couplets techniques et rapides à des refrains plus mélodieux qui restent dans la tête. Il reste cependant attaché à sa ligne directrice: un rap technique et poétique, aux paroles puissantes et sincères. Allebou a sorti son projet “synthèse Additive” le 4 décembre 2020, un mixtape conceptuelle autour des couleurs.

Infos pratiques :

Tout publicTarif(s) : 8 à 15 €

Billetterie : https://www.6par4.com/billetterie/

dernière mise à jour : 2021-08-30 par