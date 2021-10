Benjamin Biolay – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La), 7 avril 2022, Carquefou.

Concert Découvert en 2000 pour avoir notamment cosigné le “Jardin d’hiver” d’Henri Salvador, Benjamin Biolay s’est rapidement imposé comme l’une des figures incontestables de la création musicale française. À la fois parolier, musicien et compositeur, cet artiste complet allie l’élégance de l’écriture à des arrangements soignés. Pour son neuvième, “Grand Prix”, Benjamin Biolay réalise un album plus rock qu’à l’accoutumée, avec une pointe de pop 80’s et d’électro. En référence à l’une de ses passions pour la Formule 1, “Grand Prix” raisonne comme une allégorie de la vie. Il livre ici une grande part d’intime en dressant un parallèle entre le destin des pilotes et celui de chanteur. Alors qu’il passe lui aussi une partie de son temps sur les routes lorsqu’il est en tournée, l’artiste y sacrifie, en quelque sorte, sa vie. Perte de l’être aimé, affres de la paternité, mélancolie tenace face au temps qui passe… autant de récits de vie qui lui ont soufflé ses plus belles chansons.Voix, trompette micro korg, piano : Benjamin BiolayBatterie : Philippe EntressangleClaviers : Johan DalgaardGuitares : Pierre Jaconelli, Phillippe AlmosninoVictoires de la Musique 2021 dans les catégories Artiste masculin et Album de l’année.Durée : 1h30

