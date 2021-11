Benjamin Biolay La Vapeur, 15 janvier 2022, Dijon.

Benjamin Biolay

La Vapeur, le samedi 15 janvier 2022 à 20:30

Benjamin Biolay (FR) Benjamin Biolay s’est imposé en quelques années comme le pilier de la chanson française avec ses textes hors normes, ses mélodies et ses productions percutantes. Avec un grandiose neuvième album, Grand Prix, il perpétue son savoir-faire mélodique, sa science harmonique et sa richesse lexicale. Le chanteur stakhanoviste trouve ici le point d’équilibre idéal entre paroles et musique, tubes et ballades, références et clins d’œil. Le nouveau répertoire gorgé de mélodies imparables, de refrains entêtants, de textes définitifs et d’arrangements audacieux résonnera en live à La Vapeur. Plus d’infos : [https://www.lavapeur.com/programme/benjamin-biolay-150122](https://www.lavapeur.com/programme/benjamin-biolay-150122)

De 5.50 à 33€

Benjamin Biolay s’est imposé en quelques années comme le pilier de la chanson française avec ses textes hors normes, ses mélodies et ses productions percutantes

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon Clos de Pouilly Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T20:30:00 2022-01-15T23:59:00