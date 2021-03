Benjamin Biolay, 21 janvier 2022-21 janvier 2022, Caen.

Benjamin Biolay 2022-01-21 20:30:00 20:30:00 – 2022-01-21 Le Cargö 9 cours Caffarelli

Caen Calvados

Ben­ja­min Bio­lay revient avec un neu­vième album, Grand Prix qu’il présentera sur la scène du Cargö.

Il y per­pé­tue son savoir-faire mélo­dique, sa science har­mo­nique et sa richesse lexi­cale. Le chan­teur sta­kha­no­viste trouve ici le point d’équilibre idéal entre paroles et musique, tubes et bal­lades, réfé­rences et clins d’œil. Le nou­veau réper­toire gor­gé de mélo­dies impa­rables, de refrains entê­tants, de textes défi­ni­tifs et d’arrangements auda­cieux va réson­ner en live lors de ces pre­miers ren­dez-vous qui lui per­mettent de s’installer pour plu­sieurs jours, dans cha­cune des villes où il va faire escale, et jouer avec le même plai­sir dans des petites ou grandes salles.

Informations pratiques et réservations sur le site du Cargö.

+33 2 31 86 79 31 https://lecargo.fr/

