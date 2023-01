Benjamin Biolay Biarritz, 14 novembre 2023, Biarritz .

Après le triomphe de l’album et de la tournée Grand Prix (disque de platine, deux Victoires de la Musique en 2020, tour sold out) Benjamin Biolay revient avec Saint-Clair, 10e album original, qui nous rend encore plus impatient de le retrouver sur scène. Un regard unique, des mélodies irrésistibles à l’humeur rock et un opus déjà promis à tous les honneurs.

Retrouvez Benjamin Biolay en tournée dans toute la France, avec une date exceptionnelle à l’Accor Arena de Paris le 12 décembre 2023.

