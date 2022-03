Benjamin Biolay Amiens, 3 mars 2022, Amiens.

Benjamin Biolay Amiens

2022-03-03 – 2022-03-03

Amiens Somme

Un génie de la musique qui marque de manière décisive la chanson française. À ne pas manquer !

Dès Rose Kennedy en 2001, l’artiste bouleverse le paysage musical. Après neuf albums solos, des duos avec Chiara Mastroianni ou Melvil Poupaud, six Victoires de la musique, l’auteur-compositeur-interprète virtuose continue d’affirmer son amour pour toutes les musiques. De formation classique au Conservatoire de Lyon, il sait jouer de tous les instruments. Sur des arrangements ciselés et envoûtants, on aime ses textes intimes, son verbe incisif et politique. La voix est parlée à la manière d’un Gainsbourg du 21e siècle et les mélodies sont imparables. Ses concerts marient le piano mélodieux et les décibels rock. Pour Henri Salvador, Juliette Gréco, Françoise Hardy, Julien Clerc, Vanessa Paradis, les compositions de cet artiste majeur de la scène hexagonale embellissent les ondes. Artiste complet, il joue au cinéma, pour Laetitia Masson ou Christophe Honoré.

DURÉE · ENVIRON 1H30

TARIF 4 · 13 À 34€

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 21 OCTOBRE

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 9 NOVEMBRE

+33 3 22 97 79 79 https://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/saison-21-22/benjamin-biolay-2/

