Benjamin Alard en concert aux Abbesses Théâtre de la Ville – Abbesses Paris, 9 décembre 2023 16:00, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de 16h00 à 17h00

.Tout public. payant

Benjamin Alard déploie le miraculeux répertoire de Bach.

Le brillant claveciniste et organiste Benjamin Alard poursuit

l’enregistrement d’une intégrale de l’oeuvre pour clavier de Bach en

dix-huit volumes, qu’il devrait achever en 2028. En parallèle, il mûrit

sur scène ce miraculeux répertoire. Au clavecin, il interprétera pour

nous le Concerto italien, alliance d’une architecture germanique et de

la transparence mélodique italienne, et deux Partitas. Composées vers

1725, celles-ci sont des suites de danses riches et contrastées, dans

lesquelles Benjamin Alard fera valoir toutes les nuances de sa palette.

BACH

Concerto italien, BWV 971

Partita n° 3, BWV 827

Partita n° 4, BWV 828

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris

Contact : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2023-2024/musiques/benjamin-alard-2 +33142742277 https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2023-2024/musiques/benjamin-alard-2

Bernard Martinez