Benito Lertxundi et les choeurs d’enfants du Pays Basque Bayonne, 17 avril 2022, Bayonne.

Benito Lertxundi et les choeurs d’enfants du Pays Basque 2022-04-17 17:00:00 – 2022-04-17 19:00:00 Salle Lauga Avenue Paul Pras

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Bayonne

Benito Lertxundi, figure iconique de la chanson basque, en concert avec les chœurs d’enfants du Pays Basque.

Un concert de Benito Lertxundi est toujours un événement. C’est d’autant plus vrai pour ce concert à la salle Lauga qu’il sera accompagné pour l’occasion par quatre chœurs d’enfants. Ces cent jeunes chanteurs interprèteront six chansons du répertoire de Benito Lertxundi dont trois avec lui. Inédit, ce projet nécessite un temps de long de préparation conduit avec enthousiasme et passion par Benito Lertxundi et les trois chefs de chœur concernés.

Chefs de chœur : Maialen Errotabehere, Véronique Charriez, Kilimak, Philippe Albord.

Chœurs d’enfants : Haiz’Egoa Ttiki (Bayonne), Haurrock (Larressore), Kilimak (Saint-Jean-de-Luz), Tximi-Txama Urrugne).

Production : Karakoil Production.

+33 5 59 46 09 00

© ville de Bayonne

dernière mise à jour : 2021-10-18 par OT Bayonne