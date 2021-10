PLAISIR La clé des champs Plaisir BENIN INTERNATIONAL MUSICAL + BATYA RATZ La clé des champs PLAISIR Catégorie d’évènement: Plaisir

BENIN INTERNATIONAL MUSICAL afro hip hop rock vodoun / Bénin Le BIM est un groupe unique qui redonne au rap et au rock leurs origines vodoun. Composé de sept musiciens-vocalistes béninois, il propose un mélange de mélodies traditionnelles appuyés de grooves urbains et sonorités électriques, sans abandonner pour autant la puissance rythmique des percussions du Bénin, ni la ferveur des chants polyphoniques. Une expérience rare. + 1ère partie : BATYA RATZ elektrik tyolo Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 10,00€

Festival Les Escales Urbaines Dans le cadre du Festival Les Escales Urbaines (du 15 novembre au 27 novembre) La clé des champs 13 rue Romain Rolland PLAISIR

2021-11-19T21:00:00 2021-11-19T23:00:00

