BENIGHTED LIVE AT CROSSROAD CROSSROAD – ANGOULINS Angoulins, vendredi 1 novembre 2024.

VENDREDI 1 NOVEMBREBENIGHTED AnesysType : Soirée DEATH MÉTALParking Gratuit Bar Ouvert *prix indiqués hors frais de billetterie Gratuit -12 ans19H30 PORTES 21H30 DÉBUT DU CONCERTSUne Production CROSSROAD, RAGE TOUR & WANTED’S MUSIC ASSO***BENIGHTED***BRUTAL DEATHBenighted est un groupe de Death Metal français né en 1998 du rassemblement de musiciens des groupes Dishumanized, Darkness Fire et Osgiliath de la région Rhône-Alpes. Il se compose aujourd’hui de :Julien Truchan : Voix / Emmanuel Dalle : Guitare / Pierre Arnoux : Basse / Kévin Paradis : BatterieBenighted est un groupe à la solide réputation scénique car c’est bien sur scène que leur musique prend toute sa dimension grâce au côté très accrocheur des compositions et l’énergie des musiciens sur scène, portée par un chanteur aux rang vocal incroyablement varié.Le concept des paroles est assez unique puisqu’il propose pour chaque album l’histoire d’une personne atteinte d’une pathologie psychiatrique, en passant de ses traumatismes de l’enfance aux symptômes de sa maladie grâce à l’expérience professionnelle du chanteur qui travaille depuis des années en milieu psychiatrique et peut donc aborder le thème des maladies mentales dans ce qu’elles ont de réel.Ils débutent par une musique Death Metal mêlée de Black Metal et sortent en auto-production leur premier album éponyme en 2000. Après de nombreuses dates, dont le Fury Fest ou le Nuclear Festival, Benighted retourne en studio et enregistre son quatrième album le plus abouti : Identisick.En 2008, le groupe est à l’affiche des plus gros festivals tels que le Hellfest et se développe de plus en plus à l’étranger et joue notamment au Summer Breeze (Allemagne). En 2011, le groupe signe avec le label Season Of Mist et sort son nouvel opus, intitulé Asylum Cave. Les tournées internationales s’enchaînent pour la promotion de ce dernier, que ce soit aux côtés de Morbid Angel ou Aborted. Le 14 février 2014, le groupe fait paraître Carnivore Sublime puis une année plus tard leur premier album live, Brutalive The Sick, enregistré au festival Sylak Open Air en 2014. Puis les bouchers reviennent en 2017 avec Necrobreed, un album sauvage et direct. Une grande et belle tournée à travers la France, l’Europe, l’Asie et les Etats-Unis se fait durant deux années avant de revenir avec Obscene Repressed en 2020 dont la promotion sera ternie par la pandémie qui frappe au moment de sa sortie.Néanmoins le groupe continue de produire et sort 3 nouveaux morceaux sur les réseaux pour montrer à ses fans que le groupe pense à eux et veut continuer à leur offrir ce qu’ils font de mieux, une musique brutale, groovy et malsaine. Lorsque la situation se débloque, le groupe peut enfin commencer la promotion sur scène de cet album et enchaine tournées et festivals dont une tournée européenne d’un moisa aux côtés des canadiens Archspire, tout en travaillant sur l’album suivant qui voit le jour en 2024.DECOUVREZ BENIGHTED sur FACEBOOK / INSTAGRAM / YOUTUBE

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-11-01 à 20:00

Réservez votre billet ici

CROSSROAD – ANGOULINS LES CADÉLIS EST 17690 Angoulins 17