BENGAL X L’ALIMENTATION GÉNÉRALE L’Alimentation Générale, 13 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 13 novembre 2021

de 20h à 23h

gratuit

Bengal Bye Tour Bengal fait le tour des chaumières pour une dernière salve de fiestas avant de tirer sa révérence. C’est un grrrl-post-punk band venu de Belgique qui délivre des lives dansants et survoltés. Et c’est certainement la dernière chance de les voir sur scènes toustes réunies. Concerts -> Rock L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

3 : Parmentier (216m) 11 : Goncourt (386m)

Contact : L’Alimentation Générale 0 communication@alimentation-generale.net https://www.facebook.com/lalimentation.generale Concerts -> Rock Musique

2021-11-13T20:00:00+01:00_2021-11-13T23:00:00+01:00

