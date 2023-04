Visite commentée de la synagogue rue de la Dîme, 4 juin 2023, Benfeld.

Découverte de la Synagogue de Benfeld , inaugurée en mai 1846. Notre synagogue a traversé les épisodes de guerre sans dégâts. Sa décoration et sa résonnance acoustique (à découvrir lors de votre passage) sont remarquables. Un bijou du patrimoine juif alsacien..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . 0 EUR.

rue de la Dîme

Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est



Discovery of the Synagogue of Benfeld, inaugurated in May 1846. Our synagogue went through the war episodes without damage. Its decoration and its acoustic resonance (to discover during your visit) are remarkable. A jewel of the Alsatian Jewish heritage.

Descubrimiento de la Sinagoga de Benfeld, inaugurada en mayo de 1846. Nuestra sinagoga ha sobrevivido a la guerra sin sufrir daños. Destacan su decoración y su resonancia acústica (que descubrirá durante su visita). Una joya del patrimonio judío alsaciano.

Entdeckung der Synagoge von Benfeld , die im Mai 1846 eingeweiht wurde. Unsere Synagoge hat die Kriegsepisoden ohne Schäden überstanden. Ihre Dekoration und ihre akustische Resonanz (die Sie bei Ihrem Besuch entdecken können) sind bemerkenswert. Ein Juwel des jüdischen Erbes im Elsass.

