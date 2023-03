Grand Marché du Lundi de Pâques à Benfeld Benfeld Catégories d’Évènement: 67230

67230 . Benfeld se met à l’heure de Pâques dans les rues du cente-ville et organise son Grand Marché du Lundi de Pâques. Les passants et les habitants de la commune trouveront lors de ce marché de Pâques de nombreux stands de commerçants, des produits alimentaires et non-alimentaires. Les artisans locaux et leurs produits du terroir seront bien sûr de la partie pour le plus grand bonheur des visiteurs. Benfeld

