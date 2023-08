Fêtes locales Bénesse-lès-Dax Catégories d’Évènement: Bénesse-lès-Dax

Landes Fêtes locales Bénesse-lès-Dax, 15 septembre 2023, Bénesse-lès-Dax. Bénesse-lès-Dax,Landes Repas champêtre, bal, animations sportives et musicales..

2023-09-15 fin : 2023-09-17 . . Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Country-style meal, ball, sports and musical entertainment. Comida campestre, baile, deportes y animación musical. Ländliches Essen, Tanz, sportliche und musikalische Unterhaltung. Mise à jour le 2023-08-19 par OT Grand Dax Détails Catégories d’Évènement: Bénesse-lès-Dax, Landes Autres Adresse Ville Bénesse-lès-Dax Departement Landes Lieu Ville Bénesse-lès-Dax latitude longitude 43.643379;-1.0397479

Bénesse-lès-Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benesse-les-dax/