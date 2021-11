Saint-Amant-Tallende Saint Amant Tallende ou En live sur Zoom. Puy-de-Dôme, Saint-Amant-Tallende Bénédiction Mondiale de l’Utérus & Bénédiction Terre-Yoni – Le Cercle des Sœurs. Saint Amant Tallende ou En live sur Zoom. Saint-Amant-Tallende Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

le dimanche 19 décembre à Saint Amant Tallende ou En live sur Zoom.

Bonjour à toutes, J’organise un groupe pour la Bénédiction Mondiale de l’Utérus. Je vous propose de vous guider pour recevoir cette belle énergie qui nous reconnecte à notre nature féminine. Lors de cette magnifique méditation de décembre, nous serons dans l’énergie du Cercle des Soeurs. Rendez-vous : ~> 12h30 pour celle de 13h en présentiel. ~> 18h30 pour celle de 19h en présentiel. Possibilité, en ligne ou d’organiser un groupe mixte pour les couples qui le souhaitent. Pour participer, c’est simple : 1 – vous inscrire sur le site de Miranda, pour recevoir l’énergie : -> pour les femmes : [[http://www.mirandagray.co.uk/register.html](http://www.mirandagray.co.uk/register.html)](http://www.mirandagray.co.uk/register.html) 2 – m’envoyer un mail ou sms pour réserver une place pour la méditation guidée Au plaisir de partager ce moment avec vous… Lydie *

Penser à réserver. Prix : 15€ ou cadeau, participation libre en conscience.

Groupe de méditation guidée. Saint Amant Tallende ou En live sur Zoom. 63450 Saint Amant Tallende Saint-Amant-Tallende Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-19T12:30:00 2021-12-19T15:30:00;2021-12-19T18:30:00 2021-12-19T21:30:00

