Saint-gondon Place de l'Eglise,Saint-Gondon Saint-Gondon Bénédiction et réinstallation du campanaire. Visite commentée du cœur historique du village. Place de l’Eglise,Saint-Gondon Saint-gondon Catégorie d’évènement: Saint-Gondon

Bénédiction et réinstallation du campanaire. Visite commentée du cœur historique du village. Place de l’Eglise,Saint-Gondon, 18 septembre 2021, Saint-gondon. Bénédiction et réinstallation du campanaire. Visite commentée du cœur historique du village.

Place de l’Eglise, Saint-Gondon, le samedi 18 septembre à 10:00

Histoire de cette cloche datant de 1873 par l’Association Saint-Gondon Patrimoine Historique. Bénédiction du campanaire samedi matin à 10h par le Père Marc Dossou, curé de Gien. Bénédiction et réinstallation du campanaire. Visite commentée du cœur historique du village. Place de l’Eglise,Saint-Gondon Place de l’Eglise, Saint-gondon Saint-gondon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Gondon Autres Lieu Place de l'Eglise,Saint-Gondon Adresse Place de l'Eglise, Saint-gondon Ville Saint-gondon lieuville Place de l'Eglise,Saint-Gondon Saint-gondon