2022-05-07 – 2022-05-07

La station SNSM de Portsall convie les amoureux de la Mer à la bénédiction du semi-rigide amphibie "Docteur LABBE" qui aura lieu le 7 mai à 11h au port de Portsall par les autorités et sa marraine Claire Cerutti. snsmportsall.communication@gmail.com +33 6 14 51 13 39

