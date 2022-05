Bénédiction des voitures anciennes Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

En 1426, le testament de la princesse Alix des Baux fait mention d'une statue en albâtre de Saint Christophe dans la chapelle castrale. Cinq siècles plus tard, une Association de Saint Christophe est établie dans l'église. Ainsi, tous les ans, depuis les années 30, une bénédiction des autos avait lieu en été. L'Ecurie 1900 a remis cette bénédiction en vigueur depuis plus de 20 ans. Les autos sont bénies au passage du Col de la Vayède et se rassemblent ensuite sur l'esplanade du village.

