Bénédiction des chevaux et défilé traditionnel de la Saint Jean Allauch, 26 juin 2022, Allauch.

Bénédiction des chevaux et défilé traditionnel de la Saint Jean Allauch

2022-06-26 – 2022-06-26

Allauch Bouches-du-Rhône Allauch

Après l’aubade et la messe en l’honneur de St Jean, patron des moissonneurs et de St Eloi, patron des charretiers, aprés des animations basques, vous pourrez assister au défilé traditionnel et à la bénédiction des chevaux. Le défilé passera dans les rues du village avant de recevoir la bénédiction au sons des clochettes fifres et tambours.Le défilé commence avec le capitaine du Gaillardet portant la bannière de St Jean, suivi des bêtes en couverture, des groupes folkloriques, et enfin des divers attelages retraçant le passé. Le char de St Eloi clôture le défilé. Vous pourrez ensuite déjeuner dans les différents bars et restaurants du village qui vous régaleront avec leur traditionnelle aïoli.

Dans le cadre des Fêtes de la Saint-Jean, pour la traditionnelle bénédiction vous pourrez admirer les plus beaux attelages du département tirant des chars fleuris et décorés pour l’occasion. Un véritable plaisir des yeux pour les grands et les petits.

tourisme@allauch.com +33 4 91 10 49 20

Allauch

