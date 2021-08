Paris Basilique Notre-Dame des Victoires Paris Bénédiction des cartables et messe des enfants Basilique Notre-Dame des Victoires Paris Catégorie d’évènement: Paris

Basilique Notre-Dame des Victoires, le dimanche 19 septembre à 11:00

Le dimanche 19 septembre, à la messe de 11h aura lieu une messe pour les enfants, avec un sermon adapté qui s’adressera à eux, ainsi que les parents. A l’issue de cette messe aura lieu la bénédiction des cartables pour l’année scolaire. Messe du dimanche avec un sermon adapté aux enfants, à l’issue de laquelle aura lieu la bénédiction des cartables ! Basilique Notre-Dame des Victoires Place des Petits Pères, 75002 Paris, France Paris Paris

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Basilique Notre-Dame des Victoires Adresse Place des Petits Pères, 75002 Paris, France Ville Paris lieuville Basilique Notre-Dame des Victoires Paris