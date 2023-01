BÉNÉDICTION DES AUTOS ET MOTOS Pontmain Pontmain Catégories d’Évènement: Mayenne

Mayenne Bénédiction des autos-motos à Pontmain : le village sanctuaire de Pontmain accueille les automobilistes et les motards pour une bénédiction. 10h30 : Messe solennelle

15h00 : Temps de prière à la Basilique suivi de la bénédiction sur le parvis

17h00 : Messe Pour plus de détails : www.sanctuaire-pontmain.com Cérémonie de bénédiction des autos-motos et des conducteurs au pied de la basilique Pontmain

